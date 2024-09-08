ABD: İran'ın, Rusya'ya balistik füze yollaması halinde daha fazla Ukraynalı sivil ölebilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, İran'ın, Rusya'ya balistik füze yollaması durumunda daha fazla Ukraynalı sivilin hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Savett, "İran'ın Rusya'ya balistik füze sağladığı" haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu haberlerin doğruluğuna ilişkin yorum yapmayan Savett, "İran'ın Rusya'ya herhangi şekilde balistik füze yollaması, İran'ın Rusya'ya Ukrayna ile savaşında desteğini dramatik biçimde artırdığını gösterir ve (bu durum) daha fazla Ukraynalı sivilin ölümüne yol açar" değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN'IN TAVRI DEĞİŞMEDİ"

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği de bu duruma yönelik haberlere ilişkin gelen sorulara yazılı açıklamada bulundu.

İran'ın Rusya'ya karşı tavrının değişmediği bildirilen açıklamada, "İran, çatışan taraflara, insan kayıplarının artmasına, altyapının tahrip olmasına ve ateşkes müzakerelerinden uzaklaşılmasına yol açan askeri yardım sağlanmasını insanlık dışı olarak değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu sebeple İran, sadece kendisi bu tür eylemlerden kaçınmıyor, aynı zamanda diğer ülkelere de çatışmaya dahil olan taraflara silah tedarikini durdurmaları çağrısında bulunuyor" ifadesi yer aldı.