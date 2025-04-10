ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, İran'ın nükleer programlarını destekledikleri gerekçesiyle İran merkezli 5 kuruluş ve 1 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşlara ve kişiye, İran Atom Enerjisi Kurumuna (AEOI) bağlı İran Santrifüj Teknolojisi Şirketi (TESA) de dahil olmak üzere, "ülkenin nükleer programını yöneten ve denetleyen kurumları destekledikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Thorium Power Company" (TPC), "Pars Reactors Construction and Development Company" (Satra Pars), "Azarab Industries Co."nun (Azarab), doğrudan veya dolaylı olarak AEOI'ye ait olmaları nedeniyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ŞİRKETİN GENEL MÜDÜRÜ DE YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

İran merkezli "Atbin Ista Technical and Engineering Company"nin (AIT) ise TESA'yı desteklediği kaydedilen açıklamada, hem şirkete hem de şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Majid Mosallat'a yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Pegah Aluminum Arak Company"nin (Pegah) de TESA için alüminyum ürünler ürettiği gerekçesiyle listeye alındığı ifade edildi.