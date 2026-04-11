ABD-İran müzakerelerinde ilk gün geride kaldı: İran'dan açıklama

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da doğrudan yürütülen ABD-İran müzakerelerinde yoğun bir mesai geride kaldı. İran Hükümeti tarafından resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, heyetler arasındaki görüşmelerin 14 saat sürdüğü bildirildi. Açıklamada, "İki tarafın teknik ekipleri şu anda uzmanlık metinlerinin değişimini gerçekleştiriyor. Müzakereler, bazı görüş ayrılıklarına rağmen devam edecek" ifadelerine yer verildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKMAZI SÜRÜYOR

Resmi makamlar müzakerelerin süreceği mesajını verse de, masadaki temel krizin "Hürmüz Boğazı" olduğu belirtiliyor.

Gün boyu İran medyasında yer alan haberlerde, boğazın statüsü ve güvenliği konusundaki pazarlıklarda ABD’nin "aşırı talepleri" nedeniyle sürecin sekteye uğradığı iddia edilmişti.

CNN: HAVA OLUMLU ANCAK DÜĞÜM ÇÖZÜLEMEDİ

Amerikan CNN kanalı da İslamabad’daki havanın genel olarak "olumlu" seyrettiğini ancak Hürmüz Boğazı’nın kontrolü noktasında tam bir çıkmaza girildiğini kaydetti.

CNN’in Pakistanlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin genel olarak olumlu seyrettiği ve sonucunun olumlu olmasının beklendiği ancak Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konusunda bir çıkmaza girildiği kaydedildi.