ABD, İran savaş gemisini batırdı: İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran savaş gemisinin dün Sri Lanka açıklarında ABD'nin batırmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, ABD’nin İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir "vahşet" gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"ABD, İran kıyılarından 2.000 mil uzakta, denizde bir vahşet işledi. Hindistan Donanması'nın konuğu olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan Dena gemisi, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vuruldu. Sözlerimi unutmayın: ABD, yarattığı suçun sonuçlarından çok pişman olacak."

Dün (4 Mart) Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath​​​​​​​, yaptığı açıklamada, batan İran gemisinde bulunan kişilerden 87'sinin cansız bedenine ulaşıldığını söylemişti.

Donanma sözcüsü Buddhika Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk" ifadelerini kullanmıştı.​​​​​​​

Pentagon'da basın toplantısı yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Bir Amerikan denizaltısı, uluslararası sularda güvende olduğunu sanan bir İran savaş gemisini batırdı" demişti.

"IRIS DENA" GEMİSİ

Associated Press'in (AP) haberine göre, İran'ın en yeni savaş gemilerinden biri olan "IRIS Dena"nın, derin sularda devriye gezen "Moudge" sınıfı bir fırkateyn olduğu biliniyor.

Buna göre, geminin ağır silahlar, karadan havaya füzeler, gemi savar füzeler ve torpidoların yanı sıra bir helikopter de taşıyabildiği belirtiliyor.