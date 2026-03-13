ABD, İran savaş gemisini batırmıştı: Sri Lanka, 84 askerin cenazesini ülkesine teslim ediyor

Sri Lanka makamları, 4 Mart'ta ABD'nin saldırısı sonucu batan İran gemisinde hayatını kaybeden İranlı 84 denizcinin cenazesini ülkesine teslim ediyor.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Galle Başyargıcı Sameera Dodangoda'nın talimatları doğrultusunda, batan gemide yaşamını yitiren askerlerin naaşlarının İran'ın Colombo Büyükelçiliğine teslim edilmesine karar verilmesinin ardından iade işlemleri sürüyor.

Cenazelerden geçici olarak Galle Ulusal Hastanesi'nde muhafaza edilen 45'inin İran'a teslim edilmek üzere Mattala Rajapaksa Uluslararası Havalimanı'na sevk edildiği, kalan naaşların teslimi için de hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

Galle Başyargıcı Sameera Dodangoda, 11 Mart'taki kararında hastanedeki İranlı denizcilere ait 84 cenazenin İran'ın Colombo Büyükelçiliğindeki diplomatik temsilcilerine teslim edilmesi talimatı vermişti.

ABD, İRAN'A AİT GEMİYİ BATIRMIŞTI

Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

İran ordusu 136 mürettebatın bulunduğu gemide 104 askerin hayatını kaybettiğini, 32 personelin yaralı olarak kurtulduğunu belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı.

Sri Lanka, İran'a ait savaş gemisinin batırılmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirmişti.