ABD-İran savaşı için kapalı oturum

Haber Merkezi

TBMM’de bu hafta yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD-İsrail ve İran savaşı ile bölgedeki gelişmeler konusunda bilgilendirme yapacak.

Kapalı olması planlanan oturumda, bakanlar milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

TBMM Genel Kurulu’nda 21 maddesi görüşülen toplam 36 maddelik Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin de görüşmelerine devam edilecek.

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın “Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” üyelerine iftar yemeği verecek.