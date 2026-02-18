ABD-İran tansiyonu yükseliyor: Bölge adım adım savaşa mı gidiyor?

İran ile ABD arasında tansiyon düşmüyor. İki ülke yetkilileri arka arkaya açıklamalar yapıyor. Müzakerelerde yeterli ilerleme kaydedilemezken ABD'nin de Ortadoğu'ya askeri yığınağı artırdığına yönelik haberler dünya basınında yer alıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma sağlanamaması durumunda olası askeri saldırı hazırlıkları konusunda Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle ve diğer ilgili kişilerle sürekli temas halinde olduğu açıklandı.

Beyaz Saray Sözcü Karoline Leavitt, bugün müzakerelerle ilgili basın bilgilendirmesinde ilerleme olduğunu ancak anlaşmadan epey uzak olunduğunu kaydetti. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceliğinin "diplomasi" olduğunu söyledi ve "İran'ın, Başkan Trump ve bu yönetimle bir anlaşma yapması çok akıllıca olur" dedi.

ABD'nin İran'la ilgili atacağı adımlar konusunda herhangi bir takvim paylaşmayacaklarını ifade etti.

TRUMP'TAN OLASI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu arada ABD Başkanı'nın da konuyla ilgili açıklamaları sürüyor. Trump, TruthSocial'dan açıklama yaparak Diego Garcia Adası'ndaki Amerikan üssünün İran'a saldırıda kullanılabileceğini ifade etti. Trump, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin, son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir" dedi.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’a, ülkeler söz konusu olduğunda kira sözleşmelerinin iyi bir fikir olmadığını ve Hint Okyanusu’nda stratejik bir konumda bulunan Diego Garcia üzerinde “hak, mülkiyet ve menfaat” iddiasında bulunan her kimseyle 100 yıllık bir kira sözleşmesine girerek büyük bir hata yaptığını söylüyorum.

Birleşik Krallık ile ilişkimiz güçlü ve köklüdür; uzun yıllardır böyledir. Ancak Başbakan Starmer, daha önce hiç bilinmeyen bazı oluşumların iddiaları nedeniyle bu önemli ada üzerindeki kontrolü kaybediyor. Bizim görüşümüze göre bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Eğer İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel bir saldırısını — Birleşik Krallık’a ve diğer dost ülkelere yönelik olabilecek bir saldırıyı — bertaraf etmek için Amerika Birleşik Devletleri’nin Diego Garcia’yı ve Fairford’daki hava üssünü kullanması gerekebilir.

Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle son derece kırılgan sayılabilecek 100 yıllık bir kira sözleşmesine girerek Diego Garcia üzerindeki kontrolü hiçbir nedenle kaybetmemelidir. Bu toprak Birleşik Krallık’tan alınmamalıdır; eğer buna izin verilirse, bu durum büyük müttefikimiz için bir leke olacaktır.

Birleşik Krallık için her zaman hazır, istekli ve muktedir şekilde mücadele etmeye hazırız; ancak onların da “woke” akımı ve karşılarına çıkarılan diğer sorunlar karşısında güçlü kalmaları gerekir.

DIEGO GARCIA’YI VERMEYİN!"

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: BOYUN EĞMEYİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Biz savaşmak istemiyoruz. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz" dedi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Loristan eyaletinde sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamada, ABD'nin olası saldırısına ilişkin "ABD, Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça söyledi. Aynı şekilde Kanada ve diğer ülkelere karşı da benzer bir tutum içerisinde. Biz savaşmak istemiyoruz. Savaşı kenara bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz" İfadelerini kullandı.

İSRAİL'DE YÜKSEK ALARM DURUMU

ABD'nin İran'a olası saldırısının zamanı bilinmese de bunun yakın zamanda gerçekleşebileceği iddia ediliyor. Edinilen bilgiye göre İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildi.

Söz konusu gelişmeyi İsrail basını duyurdu. ABD'nin olası saldırısında İran'ın misilleme olarak İsrail'i vurması bekleniyor. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı ile sivil savunma ve acil durum birimlerine bu bağlamda "savaş hazırlığı" talimatı verildi.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran'a saldırı ihtimali nedeniyle Netanyahu liderliğinde perşembe toplanacak İsrail güvenlik kabinesinin pazar gününe ertelendiğini yazdı. Gazete haberini İsrailli yetkililere dayandırdı.

Kanal 12 ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağına yönelik bilgi geçti. Haber üst düzey yetkililere dayandırıldı. Öte yandan üst düzey İsrailli bir yetkili de "Takvim daralıyor. Bu durum askeri hazırlık açısından da geçerli. Sonunda kararı verecek tek bir kişi var" dedi.

HAMANEY: UÇAK GEMİSİNDEN DAHA TEHLİKELİ OLAN, ONU DENİZİN DİBİNE GÖNDEREBİLECEK BİR SİLAHTIR

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney de ABD'nin tehditvari açıklamalarına benzer tonda yanıt verdi. Hamaney, ABD'nin bölgeye gönderdiği uçak gemisine atıfta bulunarak, "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır" dedi.

IRIB (İran devlet televizyonu) Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesinde halka seslenişini yayımladı. Konuşma ABD-İran görüşmelerinin Cenevre'de yapıldığı saatlerde yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ordumuz dünyanın en güçlü ordusudur" dediğini hatırlatan Hamaney, "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır." ifadelerini kullandı.