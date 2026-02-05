ABD-İran tartışmaları gölgesinde: İsrail’de kritik güvenlik toplantısı

ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesini bugün toplayacağı bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun güvenlik kabinesini 5 Şubat Perşembe akşamı toplama kararı aldığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, bakanların kabine toplantısından görece kısa bir süre önce haberdar edilmesinin alışılmadık bir durum olduğuna dikkati çekildi.

Haberde, bakanlara bugün yerel saatle 16.00'da yapılacak toplantının gündemine ilişkin bilgi verilmediği aktarıldı.

Başbakan Netanyahu, 3 Şubat Salı günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran’la artan gerilim ve Gazze’de ateşkes sürecinin gündem olduğu bir toplantı gerçekleştirmişti.

Netanyahu ile Witkoff arasındaki toplantıya İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin neredeyse tamamının katıldığı da basına yansımıştı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, Netanyahu, Witkoff'un İranlı yetkililerle yapacağı görüşmede, Tahran yönetiminin yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu başka bir ülkeye transfer etmesini, nükleer programına son vermesini, balistik füze üretimini ve Orta Doğu'daki vekil güçlerine finansman ve yardımları durdurmasını şart koşmasını istemişti.

Beyaz Saray, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını açıklamıştı.