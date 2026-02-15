Giriş / Abone Ol
ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu

ABD Savunma Bakanlığı, İran ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen ‘Veronica 3’ gemisine Hint Okyanusu'nda el koyduğunu duyurdu.

Dünya
  • 15.02.2026 16:25
  • Giriş: 15.02.2026 16:25
  • Güncelleme: 15.02.2026 16:28
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye ‘Veronica 3’ gemisine Hint Okyanusu'nda el koydu.

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın Karayipler'de uyguladığı abluka kapsamında denetimden kaçmaya çalıştığı belirtilen ‘Veronica 3’ gemisine gece saatlerinde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, geminin Trump’ın ablukasından kurtulmayı hedeflediği ve izini kaybettirmeyi planladığı iddia edildi.

Açıklamada, “Gemi, Başkan Trump’ın ablukasından kaçmaya çalıştı ve gizlice uzaklaşmayı umuyordu. Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip ettik, mesafeyi ölçtük ve durdurduk” ifadeleri kullanıldı.

