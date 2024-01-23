ABD, İran’a farklı kanallardan mesaj gönderiyor

Dış Haberler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Irak ve Pakistan’a yönelik saldırıların ulusal güvenlik gerekçesiyle yapıldığını söyledi. İsrail’in Şam’a yönelik saldırısını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunun aralarında üst düzey komutanlarının da olduğu 5 mensubunun öldürülmesini kınayan Kenani, “kendi yöntemleri” ile gereken cevabı vereceklerini ifade etti.

Kenani, İran’ın, Irak’ın Erbil kentinde iş insanı Peşrev Dizayi’nin olduğu belirtilen eve yönelik saldırısını "Mossad karargahına yapılan saldırı" şeklinde nitelendirerek saldırının ulusal güvenlik gerekçesiyle yapıldığını savundu.

TEHDİTLER VAR

Tahran ile Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile iyi ilişkiler ve işbirliğine sahip olduklarını kaydeden kenani, buna rağmen "uzun yıllardır bu bölgeden İran’ın ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin söz konusu" olduğunu ileri sürdü.

Kenani, İran’ın Pakistan topraklarındaki bir hedefe füzeli saldırısına ilişkin de söz konusu bölgede “teröristlerin bulunduğunu, İran’a yönelik saldırı hazırlığında olduklarını” bu nedenle operasyon düzenlediklerini iddia etti.

ARACI SUUDİLER Mİ?

Kenani, Suudi Arabistan’ın, ABD ile İran arasında aracılık yaptığı yönündeki haberlerin doğruluğunu teyit etmediklerini, ABD’nin İran’a farklı yollardan mesajlar gönderdiğini ifade etti.

Tahran ile Riyad ilişkilerinin iyi yönde ilerlediğini söyleyen Kenani, iki ülke arasında ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeye yönelik ciddi bir çabanın söz konusu olduğunu kaydetti.

KRİZ GİDERİLDİ

Öte yandan Pakistan ve İran, iki ülkenin büyükelçilerinin 26 Ocak’a kadar görevlerine dönebilecekleri konusunda mutabık kaldı. Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani’nin daveti üzerine İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın 29 Ocak’ta Pakistan’ı ziyaret edeceği de açıklandı.