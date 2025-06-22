ABD, İran’da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık." ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu.

Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerine yer verdi.

Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine dönüş yolunda olduğuna işaret eden Trump, "Büyük Amerikan savaşçıları" olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti.

Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "Şimdi barış zamanı" ifadeleriyle tamamladı.

Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, Beyaz Saray’dan halka sesleneceğini duyurdu.

“ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an.” ifadelerini kullanan Trump, İran’ın artık bu savaşı sonlandırmaya razı olması gerektiğini belirtti.

Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldı.​​​​​​​

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05:51 | TRUMP: "İRAN’IN KİLİT NÜKLEER ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ TAMAMEN YOK EDİLDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin "tamamen yok edildiğini" söyledi.

Trump, İran'ın üç ayrı nükleer tesisine gerçekleştirilen saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında, "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi." dedi.

İran'a düzenlenen saldırıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirten Trump, "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak." diye konuştu.

"Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı." ifadelerini kullanan Trump, bu geceki saldırıları "muhteşem bir başarı" olarak değerlendirdi.

Trump, Netanyahu ve İsrail ordusuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz." şeklinde konuştu.

İran'a düzenlenen saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordunun bulunmadığını söyleyen Trump, şunları kaydetti:

"Tanrı'yı ​​sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun."

05:47 | ABD’NİN İRAN’A DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 6 SIĞINAK DELİCİ MÜHİMMAT VE 30 TOMAHAWK FÜZESİ KULLANILDI

ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisinden en önemlisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği iddia edildi.

Fox News sunucusu Sean Hannnity, canlı yayınlanan programında, ABD Başkanı Donald Trump'la az önce telefonla görüştüğünü ve Trump'ın kendisine İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda yaklaşık 645 kilometre uzaklıktaki Amerikan denizaltılarından 30 Tomahawk füzesinin de fırlatıldığını ilettiğini söyledi.

Daha önce İran'ın Fordo nükleer tesisi için en az 2 adet GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) mühimmat kullanılması gerektiğinin dile getirildiğini hatırlatan Hannity, ancak ABD Başkanı ile yaptığı konuşmada 6 sığınak delici mühimmatın kullanıldığını öğrendiğini belirtti.

Hannity, "Diğer iki büyük İran nükleer tesisi olan Natanz ve İsfahan, yaklaşık 645 kilometre uzaktaki Amerikan denizaltıları tarafından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildi." ifadelerine yer verdi.

05: 25 | İRAN: ABD, ULUSLARARASI YASALARA AYKIRI VAHŞİ BİR EYLEMLE İRAN’IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRDI

İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer tesislere saldırılara "kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildiğini" ve başta Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin üç nükleer tesisine yönelik askeri saldırısının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist (İsrail) düşmanın son birkaç gündür gerçekleştirdiği vahşi saldırılarının ardından, bugün şafak vakti, ülkenin Fordo, Natanz ve Isfahan'daki nükleer tesisleri, başta Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması olmak üzere uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın düşmanları tarafından saldırıya uğradı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislere saldırısına karşı kınama açıklaması yapmayan UAEA'ya tepki gösterilen açıklamada, "Uluslararası hukuku ihlal eden bu eylem ne yazık ki UAEA'nın kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildi. Uluslararası toplumun orman kanunlarına dayalı bu kaosu kınaması ve İran'ın meşru haklarını elde etmesi konusunda destek vermesini bekliyoruz. Büyük İran ulusuna, bu milli sanayinin gelişmesinin durdurulmasına izin vermeyeceğimizi beyan ediyoruz." denildi.

05: 11 | TRUMP: "İRAN’IN KİLİT NÜKLEER ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ TAMAMEN YOK EDİLDİ"

ABD Başkanı Trump, “İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi.İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak” dedi.

04: 46 | İRANLI YETKİLİ: FORDO'DA NÜKLEER SIZINTI YOK

İran’ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo’ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.

Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkili, "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran’da en kritik nükleer tesisi Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA’ya doğrulamıştı.

Ülke medyasına konuşan İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi de İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılar olduğunu bildirmişti.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını belirtmişti.

Öte yandan İran devlet televizyonu, saldırı haberlerini teyit etmeden tesislerin daha önceden boşaltıldığını ve nükleer malzemelerin başka bir yere taşındığını duyurmuştu.

04:30 | İRAN, FORDO'DAN SONRA NATANZ VE İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSLERİNİN DE HAVA SALDIRISINA UĞRADIĞINI TEYİT ETTİ

İran, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık bir saat önce İsfahan ve Kaşan'da düşman hedeflerine karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirten Salihi, "Aynı zamanda Natanz ve İsfahan'da da çok sayıda patlama duyuldu. İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılara tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran’da en kritik nükleer tesisi Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA’ya doğrulamıştı.

04:14 | İSRAİL’DE SOSYAL KISITLAMALARA GİDİLDİ

ABD’nin İran nükleer tesislerine saldırısının ardından, olası misillemeye karşı İsrail’de sosyal kısıtlamalara gidildi

04:01 | İRAN, FORDO NÜKLEER TESİSİ’NİN HAVA SALDIRISINA UĞRADIĞINI TEYİT ETTİ

İran, Kum eyaletindeki Fordo Nükleer Tesisi'nin hava saldırısına uğradığını teyit etti.

İran’da en kritik nükleer tesisi Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.