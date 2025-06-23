ABD, İran’ı bombalayarak İsrail’in yanında savaşa resmen dâhil oldu: Güçlünün kuralsız dünyası

Umut Can FIRTINA - Ebru ÇELİK

İsrail eliyle Ortadoğu’yu yeniden dizayn eden ABD, İran’a karşı savaşa resmen dahil oldu. ABD, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerinin “sığınak delici” bombalarla saldırı düzenledi. Saldırıya tepki yağarken dünyaya meydan okuyan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen yok olduğunu belirterek “İran barış yapmak zorunda” dedi.

ABD gece İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenledi. Trump, sosyal medya hesabından “saldırının başarıyla tamamlandığını” ve bombardımana katılan uçakların İran hava sahasından çıktığını duyurdu.

TRUMP SALDIRIYI ÖVDÜ

“Fordo artık yok” ifadelerini kullanan Trump, “ABD'nin İran'a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli” dedi. Beyaz Saray’da yaptığı ikinci açıklamada ise Trump, saldırıları “muhteşem başarı” olarak niteleyerek “Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla yapılan saldırıda İran’ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi” dedi.

Fox News, saldırıda Fordo’nun altı sığınak delici mühimmatla (GBU-57 A/B) vurulduğunu, diğer iki tesisinse bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiğini söyledi. Saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldı.

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‘BARIŞ YAPMAK ZORUNDA’

Saldırıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile “takım olarak çalıştıklarını” kaydeden Trump “İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak” tehdidinde bulundu. Trump, “Saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok” sözleriyle tüm dünyaya gözdağı verdi. Trump, Tahran yönetiminin ABD'ye olası misillemesine dair, “İran’da vurulacak daha çok yer olduğu” tehdidinde bulundu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de "operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını" belirterek saldırının "rejim değişikliği hedefi taşımadığını" kaydetti.

NETANYAHU’DAN ‘TEŞEKKÜR’

İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran’ın nükleer tesislerine yönelik “cesur saldırısı” için Trump’a teşekkür etti. Netanyahu yayınladığı video mesajda saldırıyla “ABD rakipsiz olduğunu kanıtladı” diyen Netanyahu, bunun “Ortadoğu’yu barışa götürebilecek tarihi bir dönüm noktası” olduğun kaydetti. “Güç yoluyla barışı” öven Netanyahu “Önce güç gelir, sonra barış” dedi. Tahran söz konusu nükleer tesislerin daha önceden tahliye edildiğini kaydetti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı ve Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezi Başkanı Reza Kardan, ABD’nin saldırı düzenlediği nükleer tesislerde herhangi bir radyasyon sızıntısı ya da nükleer kirlilik tespit edilmediğini açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, de ABD’nin saldırı düzenlediği bölgelerde insan veya doğaya yönelik bir tehlike olmadığını belirtti.

İRAN’IN KARŞILIK HAKKI VAR

İstanbul’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı açıklamada “İhlal edilmeyen kırmızıçizgi kalmadı. Bu tür saldırganlık karşısında sessiz kalmak, dünyayı daha önce hiç görmediğimiz bir kaosa götürecek” diye konuştu. Son dönemde yürütülen diplomasinin önce İsrail, ardından ABD’nin saldırılarıyla sabote edildiğinin altını çizen İranlı Bakan, “Sadece nükleer tesislerimiz bombalanmadı BM düzenlerini de bombaladılar. Şimdi diplomasi için ne kadar alan kaldı buna bakıp göreceğiz” dedi. Arakçi, "ABD’ye karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ve verilecek yanıt için önlerinde bazı seçenekler olduğunu" söyledi.

Çin ve Rusya’dan konuya ilişkin beklentileri sorulan Arakçi, Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerini söyledi. İran’ın meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık vermesi gerektiğini kaydeden Arakçi, ABD’nin saldırgan tutumunun sonuçlarından sorumlu olacağını söyledi.

ABD SORUMLU TUTULMALI

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emir Said İravani, ABD’nin saldırılarını “iğrenç saldırılar ve yasadışı güç kullanımı” olarak tanımlayarak Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da yayımladığı bildiride, “ABD’nin yaptığı bu saldırı, İran’a meşru savunma hakkı kapsamında, saldırganların hayal bile edemeyeceği ve hesaplayamayacağı yöntemlerle karşılık verme hakkı tanımıştır. ABD ve İsrail, pişman olacakları karşılıkları beklemelidir” denildi.

ABD’nin İran’da nükleer tesisleri hedef almasının ardından İran da İsrail’in kuzey ve orta kesimlerine füze saldırıları düzenledi. İsrail’de Başta Hayfa ve Tel Aviv olmak üzere birçok yerde patlamalar gerçekleşti.

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TAHRAN’IN ÖNÜNDEKİ SEÇENEKLER NELER?

İsrail’in ardından ABD’nin de hedefi olan İran, uluslararası hukuku ihlal eden saldırılara karşı harekete geçmesi için dünyaya seslenirken Tahran’ın vereceği karşılığın ne olacağı noktasında gözler İranlı yetkililerde.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin “kırmızıçizgiyi aştığını” belirtirken diyalog mesajları verse de saldırıya karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. BBC’nin haberine göre İran medyasındaki haberler, saldırı sonrası ilk hamlenin Hürmüz Boğazı’yla ilgili olduğuna işaret ediyor.

İran basınına göre de İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması gerektiği sonucuna vardıklarını, ancak nihai kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’nde olduğunu belirtti.

BBC güvenlik muhabiri Frank Gardner’a göre İran’ın ABD saldırısına yanıt olarak önünde üç seçenek bulunuyor.

• HİÇBİR ŞEY YAPMAYABİLİR

Bunlardan ilki, “hiçbir şey yapmamak.” Gardner’a göre bu, İran’ı daha fazla ABD saldırısından koruyabilir. Hatta Tahran diplomatik yolu seçip ABD ile yeniden müzakere masasına oturabilir. Ancak hiçbir şey yapmamak, özellikle de saldırı durumunda “korkunç sonuçlar” doğacağı yönündeki uyarılar hatırlandığında, İran rejimini zayıf gösteriyor. Tahran yönetimi halkı üzerindeki kontrolünün zayıflatma riskinin, daha fazla ABD saldırısının maliyetinden daha ağır bastığına karar verebilir.

• SERT VE HIZLI BİR MİSİLLEME

İran’ın hala önemli miktarda balistik füzeye sahip olduğunu belirten Gardner’a göre Ortadoğu’da da hedef alabileceği yaklaşık 20 ABD üssünden oluşan bir liste var. Ayrıca, insansız hava araçları ve hızlı torpido botları kullanarak ABD donanmasına ait savaş gemilerine “sürü saldırıları” düzenleyebilir.

Tahran yönetiminin önceki açıklamalarında, Washington’ın saldırı düzenlemesi halinde ABD’nin bölgedeki varlıklarını, özellikle de Amerikan askeri üslerini hedef alabileceği uyarıları da bu ihtimali güçlendiriyor. Öte yandan Amerikan üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri de ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının, çatışmaların Ortadoğu’ya yayılacağı endişelerini beraberinde getirmesiyle teyakkuza geçmiş durumda.

Bu noktada İran’ın bölgede hala aktif olan vekil güçlerinden de faydalanması söz konusu. Burada öne çıkan gruplardan Yemen’deki Husiler, ABD’nin İran’a saldırısına “uygun yanıtı” vereceklerini duyurdu. Husilere bağlı yönetimden yapılan yazılı açıklama, ABD’nin İran’a saldırısı kınanarak, "bu vahşice saldırıların İran halkına karşı bir savaş ilanı olduğu" ifade edildi. “İran halkına tam destek” verdiklerini vurgulayan Husiler, ABD’nin bu saldırılarına karşı "İran’ın onurunu ve egemenliğini koruyacak şekilde uygun yanıtı vereceklerini" bildirdi.

• DAHA SONRA KARŞILIK VEREBİLİR

Gardner’a göre Tahran’ın kendi seçtiği bir zamanda misilleme yapması, mevcut gerginliğin yatışmasını beklemek ve ABD üsleri artık maksimum alarmda olmadığında sürpriz bir saldırı başlatmak anlamına geliyor. İran ayrıca ABD’ye yardım ettiğini düşündüğü ülkeleri hedef alabilir ve bu da savaşın tüm bölgeye sıçraması riskini taşıyor.

• İRAN’IN SEÇENEKLERİ KISITLI

The Guardian’ın analizinde ise İran’ın elinde çok fazla seçenek bulunmadığı belirtiliyor. Ortadoğu’da 8’i kalıcı olmak üzere en az 19 askeri üssü bulunan ABD’nin bölgedeki hava savunması ve deniz birliklerini güçlendirdiğine dikkat çekilen analizde, İran’ın vereceği karşılığa ilişkin iki seçenek öne çıkıyor.

Bunlardan ilki, Tahran’ın “Direniş Ekseni’den” gelebilecek saldırılar. İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah’ı büyük ölçüde zayıflatmasına rağmen “ABD çıkarlarını hedef alma” tehdidi savuran Irak’taki Kataib Hizbullahı ile Yemen’deki Husiler, bu seçenekte öne çıkan gruplar.

Bir diğeri ise İran’ın Basra Körfezi’yle Umman Denizi’ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı’nı kapatarak dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz arzını sıkıntıya sokabilmesi ihtimali. Öte yandan bu seçenek İran ekonomisine de zarar vererek Körfez Arap ülkelerinin tepkisini çekebileceği gibi olumsuz sonuçlar da analizde yer alıyor.

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SALDIRIYA DÜNYADAN SERT TEPKİLER

ABD’nin İran’ı bombalayarak savaşa doğrudan dahil olmasının ardından uluslararası tepkiler art arda geldi. Başta Batı olmak üzere bazı ülkeler ABD’nin hamlesini desteklerken büyük çoğunluğu diplomasi çağrısı yaptı. Dünya genelindeki solcu, ilerici liderler ise “Güce sahip olmak, kuralları ihlal ederek onu kullanma yetkisi vermez” ifadelerini kullandı.

• İNGİLTERE: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “İran'ın asla nükleer silah geliştirmesine izin verilemez ve ABD, bu tehdidi hafifletmek için eylemde bulundu” dedi. Saldırıdan önce haberdar edildiklerini kaydeden Starmer, “benim amacın tansiyonu düşürmek” dedi.

• ALMANYA: Almanya Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Friedrich Merz, İran'a, ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlaması ve çatışmanın diplomatik bir çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu” ifadesi kullanıldı.

• BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırının halen gergin durumdaki bölgede tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurgulayarak “İran’a karşı güç kullanılması, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

• MISIR: Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri hedef alan saldırılarıyla ivme kazanan tırmanışın, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit eden ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

• KATAR: Katar Dışişleri Bakanlığı, taraflara itidal çağrısı yaparak “İran'daki nükleer tesislerin hedef alınmasıyla ortaya çıkan bu tırmanıştan derin üzüntü duyuyoruz. Askeri yollarla çözüme ulaşmak mümkün değildir” dedi.

• KOLOMBİYA: Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD yönetimine İran ile savaşa girilmemesi çağrısında bulunurken Dışişleri Bakanlığı ise “Uluslararası barış ile istikrarı tehlikeye attığı durumlarda tek taraflı güç kullanımını reddediyoruz” dedi.

• FRANSA: “Ülkesinin İran’ın nükleer silah elde etmesine karşı olduklarını” hatırlayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, “ABD'nin saldırısını endişeyle not ettiklerini, saldırının planlamasına ve icrasına katılmadıklarını” belirtti.

• AVRUPA BİRLİĞİ: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “İran asla bombayı elde etmemeli” diyerek “Şimdi İran'ın güvenilir bir diplomatik çözüme girişmesinin zamanı. Bu krizi sonlandırmanın tek yeri müzakere masasıdır” ifadelerini kullandı.

• IRAK: Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, tesislerin vurulmasının “Ortadoğu’daki güvenlik ve barışı ciddi şekilde tehdit ettiğini, bölgesel istikrarı büyük risklere açık hale getirdiğini” kaydetti. “Uluslararası ilişkilerde güç kullanımını reddediyoruz” dedi.

• PAKİSTAN: Pakistan Dışişleri Bakanlığı, “ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ederek BM Şartı’na göre İran’ın kendini savunma hakkı olduğunu” açıklarken gerilimin bölgede ve ötesinde ciddi zarar vereceği sonuçlara yol açacağını kaydetti.

• VENEZUELA: Venezuela Dışişleri Bakanlığı, “Ciddi riskler taşıyan nükleer tesislerin bombalanması, küresel istikrarı tehdit eden ve öngörülemez sorumsuz bir tırmanmadır. Bu durum, uluslararası barışa yönelik tehdittir” açıklaması yaptı.

• ŞİLİ: Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, “Şili bu ABD saldırısını kınıyor. Güce sahip olmak, onu insanlık olarak kendimize koyduğumuz kuralları ihlal ederek kullanmanıza yetki vermez. ABD olsanız da” açıklaması yaptı.

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RUSYA VE ÇİN’DEN TEPKİ: IRAK’TAKİ HATANIN TEKRARI

ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayarak İran’a yaptığı saldırıya Rusya ve Çin sert tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin hamlesinin BM Şartı’nın amaç ve ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Ortadoğu’daki gerilimi tırmandırdığı kaydetti. Başta İsrail olmak üzere taraflara ateşkes ilan ederek diyalogu başlatma çağrısı yapan Pekin, “adaleti korumak ve Ortadoğu’da barış ve istikrarı tesis etmek üzere uluslararası toplum ile çabalarını birleştirmeye hazır olduğunu” vurguladı.

Çin Küresel Televizyon Ağı’nın (CGTN), saldırıların ardından yayımladığı yorum yazısında ise “ABD’nin İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmak üzere savaşa başvurduğu” belirtildi. Tarihin, Orta Doğu’daki askeri müdahalelerin uzayan çatışmalar ve bölgesel istikrarsızlık gibi öngörülemeyen sonuçlara yol açtığını çok defa gösterdiğine işaret edilen yazıda “Washington yönetiminin 2003’te Irak’ı işgal ederek yaptığı hatayı İran’da tekrarladığı” uyarısında bulunuldu.

YENİ SAVAŞ BAŞLATTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırılarını şiddetle kınadıkları ve bunun uluslararası hukuku ihlal ettiği bildirildi. Bu saldırının oluşturabileceği radyolojik sonuçların değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada “bunun bölgesel ve küresel güvenliği baltalayan tehlikeli gerginlik döngüsünü ve Orta Doğu’da çatışmanın büyümesi riskini daha da artırdığının” altı çizildi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de ülkelerin çoğunun İsrail ve ABD’nin eylemlerine karşı olduğunu belirterek, “Barışçıl başkan olarak gelen Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı” dedi.

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ANKARA ENDİŞELİ AMA SALDIRIYI KINAMADI

Trump’ın emriyle İran’ın vurulmasına dünyadan tepki yağarken AKP iktidarının ABD sevgisi nüksetti. Ankara “endişe duyduğu” saldırıya yönelik kınama açıklaması yapmadı.

Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır” açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından yapılan saldırı, (çatışmaların yayılması) riski en üst düzeye çıkarmıştır” denildi. Açıklamada, “İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir” ifadesi kullanılırken saldırıya yönelik kınamada bulunulmaması dikkat çekti.

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SOLİ ÖZEL: ULUSLARARASI HUKUK SONA ERDİ

İran’a saldırı, Trump’ın son dönemde söylediği yalanı ortaya koyuyor. 15 Haziran’da müzakerelerin tekrar başlayacağı söyleniyordu, ancak İsrail’in 13 Haziran’daki saldırısını iki gün önceden biliyordu. Bu sefer de ABD’nin İran’a doğrudan müdahalesine ilişkin “İki hafta düşüneceğim” dedi, bu arada bölgeye bombardıman uçaklarını gönderdi. Ancak zaten nükleer tesislere saldırıya çarşamba günü onay vermiş. Şimdi de gitti İran’ı vurdu. En önemlisi, bu saldırıyla uluslararası hukuk diye bir şeyin kalmadığını gördük. Bu daha önce görülmüş bir şey değil, güçlünün borusunun öttüğü bir dünyaya ilerliyoruz. Bu da bütün ülkelerin kendini güvensiz hissetmesine yol açacak, buna Türkiye de dâhil. Güvenlik meseleleri üzerine daha fazla kafa yorulacak, daha fazla tartışılacak.

Bundan sonrası İran’daki yöneticilerin vereceğe karara bağlı duruyor. Onların da önünde 3 seçenek var. Biri, ABD’ye boyun eğerek şartlarını kabul etmek, ikincisi mevcut durumu bir şekilde idare etmek - ki bunu nasıl yapacağı belirsiz – üçüncüsü de ABD’ye karşılık vermek. Bu üç seçenek de “kötü” ile “felaket” arasında tercihler.

İkinci seçenek oldukça zor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi makul konuştu, diplomatik gelişmelere kapıyı kapatmadı. Ancak bu seçenekte İran’a bir şey verilmesi gerek. Bunun da Amerika’dan geleceğine dair pek bir işaret yok, İsrail’den gelmeyeceği ise kesin. ABD ve İsrail ile İran’ın kara kuvvetleri arasında bir çatışma beklemiyorum. İran’ın elindeki silahlara dair çok bilgimiz yok ama İsrail’e tahmin edilenden fazla zarar verdiler. En olası senaryo, İran’ın Arap ülkelerindeki hariç Amerikan üslerine saldırması. Şimdilik Hürmüz Boğazı’nı kapatmazlar. Olası bir müzakerede araya kimin gireceği de belirsiz, Avrupa tarafsız ve güvenilir bir aracı olmaktan çoktan çıktı.

Durum İranlılar için çok zor, özellikle bu sistem içinde. Rejimin çökmesi İran için çok daha büyük bir felaket olur, çünkü yerine geçecek örgütlü bir siyasi alternatif olmadığı takdirde ülke kaosa sürüklenir. Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Afganistan ve hatta eski Sovyet coğrafyasına göç dalgası anlamına gelir.

Soli ÖZEL

Siyaset Bilimci

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PROF. DR. HASAN ÜNAL: TRUMP İKİYÜZLÜLÜĞÜN ZİRVESİNDE

“Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff açıkça ‘İsrail’in İran’a saldırması için ortam hazırladık’ diyor. Oysa Trump sürecin başında barış ve müzakereden yana bir tutum sergiliyordu. Sonradan bu tamamen değişti. Bu da gösteriyor ki, aslında İran tarafına müzakere çağrısı yapılmış ama bu bir tür pusuya dönüştürülmüş.

Bu durum siyasi güveni yerle bir eder. Mesela ben Rusya olsam, artık Trump’la Ukrayna konusunda anlamlı bir müzakereye oturmam. Çünkü ne olacağı belli değil. Yarın öbür gün Batılı ülkeler Ukrayna’yı kışkırtır, bir provokasyon yaptırır, sonra da Trump çıkıp ‘Ben söylemiştim, Rusya’nın burnu sürtülmeliydi’ der. Bu büyük bir ikiyüzlülüktür. Hatta artık ikiyüzlülüğün zirvesine, Everest’ine ulaştık.

Trump’ın sıkıştığı da anlaşılıyor. İsrail lobisi bir yandan baskı yapıyor, bir yandan da psikolojik olarak Trump’a hitap ediyor. Onun şişkin egosunu okşuyorlar ve bu onu etkiliyor. Öte yandan Amerikan kurumları başta yüksek maliyet sebebiyle savaş istemiyor. Trump da bu nedenle kendince bir ‘ara yol’ bulmuş gibi görünüyor. Şu anda iki senaryo var: İran bu saldırılara karşı yumuşak bir yanıt verir. Saldırılar sınırlı kalır. İsrail ile İran arasında birkaç gün karşılıklı füze ve hava saldırısı olur, sonra müzakere masası kurulur. Burada da muhtemelen Rusya aracı olur çünkü Batılıların aracı olması istenmez.

BÖLGESEL SAVAŞ

Diğer senaryo ise çok daha tehlikeli. İsrail yeni bir provokasyon yapar, İran buna çok sert karşılık verir. İran Ortadoğu’daki Amerikan üslerini, askerlerini vurur. Bu durumda Rusya ve Çin’in İran’a doğrudan destek verme ihtimali doğar ve savaş bütün bölgeye yayılır. Bu süreçte İran şu avantajları elde edebilir: Uluslararası kamuoyu önünde haklı konuma geldi. İçeride de İran rejimi saldırılar sırasında halktan ciddi destek aldı. Beklenilenin aksine, halk rejime karşı değil, onun yanında yer aldı. İran bunu içerde rejimi konsolide etmek için kullanacaktır.