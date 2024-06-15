ABD, İskandinav Direniş Hareketi'ni 'terör örgütü' olarak tanıdı

ABD, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketi'ni ve 3 liderini "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanıdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini (NRM) ve 3 liderini "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanıdığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tarafından etnik nedenlere dayanan şiddet tehdidine dikkat çekildi.

ABD'nin, Avrupalı ortaklarıyla yapılan görüşmeler sonrası NRM'nin 'terör örgütü' olarak tanınması kararı aldığı kaydedilen açıklamada, hareketin ve 3 liderinin "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanındığı belirtildi.

EN BÜYÜK NEONAZİ GRUBU

NRM üyelerinin siyasi muhaliflere, protestoculara ve gazetecilere karşı şiddet içeren saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada, NRM'nin "bıçaklı dövüş" gibi şiddet içerikli eğitimler düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, NRM, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da şubeleri bulunan, İsveç'teki en büyük Neonazi grubu olarak tanımlandı.

***

Neonazi tipi bir örgüt olan "İskandinav (Nordik) Direniş Hareketi" (NMR), ilk kez İsveç'te ortaya çıktı.

Neo-Nazizim, aşırı milliyetçilik, İskandinavcılık, Avrupa şüpheciliği, eşcinsel karşıtlığı, beyaz milliyetçiliği, antikomünizm gibi ideolojileri açık şekilde benimsiyor.

En 'radikal' Neoznazi grubu olarak bilinen hareket, paramiliter faaliyetleri ve silah depoları ile birlikte demokrasiyi ortadan kaldırma amacı nedeniyle bir 'terör örgütü olarak' tanımlandı.

2016 yılında İsveç, Finlandiya ve Norveç'te bulunan oluşumların birleşmesiyle İskandinav Direniş Hareketi kuruldu; Danimarkalı bir oluşum daha sonra dağıldı.

Hareket, İsveç ve Finlandiye'da çok sayıda eylem ve protestolar düzenledi.