ABD, İsrail Büyükelçiliğindeki diplomatların ailelerinin ülkeden ayrılmasına izin verdi

ABD Dışişleri Bakanlığının, Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinde görevli acil ihtiyaç duyulmayan çalışanlar ve diplomatların ailelerinin ülkeden ayrılmasına izin verdiği bildirildi.

Times Of Israel gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan bir büyükelçilik sözcüsü, söz konusu iznin acil ihtiyaç duyulmayan çalışanlar ve diplomatların ailelerini kapsadığını belirtti.

Büyükelçiliğin açık olmaya devam edeceğini aktaran sözcü, diplomatik olarak etkileşimi sürdüreceklerini ve buna devam edeceklerini kaydetti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.