ABD, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozan katliamına destek verdi: Bize danıştılar!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve gerçekleştirdiği katliamlara dair açıklamada bulundu.

Leavitt, ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit ederek İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Katliama arka çıkan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan çekinmediğini ifade etti.

EN AZ 200 SİVİL KATLEDİLDİ

Birkaç aralık 'ateşkesin' ardından Gazze'deki soykırıma devam eden İsrail'in gece saatlerindeki saldırısında katledilenlerin sayısı 200'ü aştı. Son 5 saatte düzenlenen saldırılarda ölen ve kaybolanların sayısı 322'nin üzerinde.

İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındığı okullar ve sivillere ait evler dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde hedef almaya devam ediyor.