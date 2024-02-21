ABD, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığı iddialarını kabul etmediğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarını, Adolf Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımına (Holokost) benzeten Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile aynı fikirde olmadığı yönünde açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilere, Lula da Silva'nın "Holokost" iddialarına katılmadıklarını söyledi.

Miller, "Açıkçası bu yorumlara katılmıyoruz. Gazze'de soykırımın gerçekleştiğine inanmadığımızı açıkça ifade ettik" dedi.

Bölgedeki çatışmaların "mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz." diyen Miller, Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımların "sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını" istediklerini belirtti.

KADINLARA YÖNELİK SALDIRI İDDİALARINI ARAŞTIRMAYA ÇAĞIRDI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinli kadın ve kızlara yönelik insan hakları ihlallerine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) raporuyla ilgili İsrail'e, "güvenilir iddiaları kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturma" çağrısında bulundu.

İddiaları gördüğünü ancak "raporları bağımsız olarak doğrulayamayacağını" söyleyen Miller, "Sivillere ve gözaltına alınan kişilere insanca ve uluslararası insani hukuka uygun şekilde davranılması gerektiği konusunda net olduğumuzu söyleyeceğim ve bu, bizim tutumumuz olmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

BM raportörleri pazartesi günü açıkladıkları raporda, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinli kadın ve çocukların sığındıkları yerlerde veya kaçarken "kasten hedef alındıkları ve yargısız infaz edildikleri" yönünde "inandırıcı iddialara" yer vermişti.

BM raporunda, "En az 2 Filistinli kadın tutukluya tecavüz edildiği, diğerlerinin ise tecavüz ve cinsel şiddetle tehdit edildiği bildirildi" ifadesi kullanılmıştı.