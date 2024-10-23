ABD: "İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmesine karşıyız"

11. kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in, 1 yıldan uzun zamandır soykırım uyguladığı Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmesine karşı olduğunu söyedi.

ABD'nin, İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmesi fikrini tamamen reddettiğini öne süren Blinken, Benjamin Netanyahu hükümetinin Hamas'a karşı yürüttüğü askeri harekâtı “kalıcı bir stratejik başarıya dönüştürme fırsatına" sahip olduğunu söyledi.

"BAŞARILARI KALICI BİR STRATEJİK BAŞARIYA DÖNÜŞTÜRME ZAMANI"

Reuters'in haberine göre Orta Doğu ziyaretinin bir sonraki aşaması için Tel Aviv'den Riyad'a giderken gazetecilere konuşan Blinken, Çarşamba günü İsrail'i Hamas'ın Gazze'deki gücünü azaltmasını ve Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünü, daha uzun vadeli bir çözüme ulaşmak için kullanmaya çağırdı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Şimdi bu başarıları kalıcı bir stratejik başarıya dönüştürme zamanıdır. Geriye gerçekten iki şey kaldı; rehineleri evlerine ulaştırmak ve savaşı, sonrasında ne olacağına dair bir anlayışla sona erdirmek."

Blinken, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda ilerleme kaydettiğine inandığını ancak daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ayrıca ülkesinin, İsrail'in Gazze'nin yönetimine ilişkin ileriye dönük planlarının net bir şekilde anlaşılması için çalıştığını sözlerine ekledi. Blinken, bundan sonrası için somut planların olması gerektiğini söyledi.

İSRAİL, 42 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ KATLETTİ

Blinken'ın 'başarılı' olarak nitelendirdiği İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği katliamlarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinliyi katletti, 100 bin 282 kişi yaraladı.