ABD, İsrail'in Suriye'deki saldırılarını desteklemediğini belirtti ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in Suriye'ye karşı yaptığı son saldırıları değerlendiren Bruce, "ABD, son İsrail saldırılarını desteklemedi." ifadelerine yer verdi.

Bruce, "Mevcut krizi ele almak ve iki egemen devlet arasında kalıcı ateşkes sağlamak için İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik olarak iletişim kuruyoruz." dedi.

Suriye'de Dürzi nüfusun yaşadığı Süveyda bölgesinde şiddetin nasıl başladığına dair "daha fazla soruşturmaya" ihtiyaç duyulduğunu belirten Bruce, bölgede son dönemdeki tırmanışın "Dürziler ve Bedeviler arasındaki rekabetten" kaynaklandığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD bu şiddeti açıkça kınıyor. Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı ateşkese yol açacak anlamlı diyalog başlatmalıdır." diye ekledi.

Bruce, Suriye'nin bölgeden geri çekilmesi ve İsrail'in saldırılarına devam etmemesiyle iki ülke arasındaki anlaşmazlığın da "sona erdiğini" kaydetti.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.