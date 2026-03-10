ABD-İsrail, İran'daki Rusya Başkonsolosluğu'nu vurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'a yönelik saldırılarla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, Ortadoğu'da devam eden çatışmaların yoğunlaştığını, çok sayıda devletin ve sivil halkın çıkarlarını etkilediğini belirtti.

Zaharova açıklamasında hafta sonu İran'ın İsfahan kentindeki Rusya Başkonsolosluğunun saldırı sonucu hasar gördüğünü ve bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Bölgede bulunan yabancı misyon temsilciliklerinin de saldırılara maruz kaldığına işaret eden Zaharova, "İsfahan kentinde valilik binasına 8 Mart'ta düzenlenen saldırı sonucu Rus Başkonsolosluğu hasar gördü. Bina ve konutların pencereleri paramparça oldu, birkaç çalışan patlama dalgasından etkilendi" ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, saldırı sonucu can kaybının olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Diplomatik misyon temsilciliklerine yönelik saldırılar, uluslararası hukukun temel sözleşmelerini ihlal ediyor. Tüm taraflardan diplomatik unsurların dokunulmazlığına saygı göstermelerini, personele zarar vermekten kaçınmalarını talep ediyoruz. Tarafları çatışmalara derhal son vermeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz."