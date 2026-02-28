ABD-İsrail-İran savaşıyor: Türkiye'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD-İsrail-İran arasında devam eden saldırılara ilişkin "Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD ve İsrail, bu sabah İran'da üst düzey siyasi ve askeri isimleri hedef aldığı saldırılar düzenledi. Misilleme saldırılarına başlayan İran, İsrail ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurdu.

Taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken Ankara'dan ilk tepki saatler sonra geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.

Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."