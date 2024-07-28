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ABD, İsrail, Mısır ve Katar, Roma’da Gazze'de ateşkesi görüştü

CIA Direktörü William Burns, MOSSAD Başkanı David Barnea, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelerek, Gazze Şeridi’nde ateşkesi ele aldı.

Dünya
  • 28.07.2024 19:58
  • Giriş: 28.07.2024 19:58
  • Güncelleme: 28.07.2024 20:01
Kaynak: İHA
ABD, İsrail, Mısır ve Katar, Roma’da Gazze'de ateşkesi görüştü
FOTOĞRAF: AA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 296 gündür devam ederken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, MOSSAD Başkanı David Barnea, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelerek, Gazze Şeridi’nde ateşkesi ele aldı.

Görüşmede arabuluculara İsrail'in son ateşkes teklifine ilişkin verdiği yanıtın da iletildiği aktarıldı. Barnea'nın Roma'dan dönmesinin ardından esir takasını da içeren bir ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelere "önümüzdeki günlerde" devam edeceği açıklandı.

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