ABD, İsrail, Mısır ve Katar, Roma’da Gazze'de ateşkesi görüştü

CIA Direktörü William Burns, MOSSAD Başkanı David Barnea, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelerek, Gazze Şeridi’nde ateşkesi ele aldı.

Dünya 28.07.2024 19:58 Giriş: 28.07.2024 19:58

Güncelleme: 28.07.2024 20:01 Kaynak: İHA

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FOTOĞRAF: AA