ABD-İsrail saldırıları petrol krizine yol açtı: "Piyasalar tarihin en büyük arz açığıyla karşı karşıya"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, petrol piyasasında krize neden olurken İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyeceği iddiası, ABD Başkanı Donald Trump'ın "savaş yakında bitebilir" sözleriyle iyimserleşen piyasayı tersi yönde hareketlendirdi.

10 gün önce 73 dolar dolayında seyreden Brent Petrol, 10 Mart 22.00 itibarıyla 87,77 dolarda seyrediyor. Petrol fiyatları gün içinde de 90 dolarları aştı.

ABD ENERJİ BAKANI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Petrol fiyatının gün içindeki değişiminde ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın ABD donanmasının Hürmüz'de petrol tankerine eşlik ettiğine ilişkin açıklaması da olumlu etki etti. Ancak Bakan, daha sonra bu paylaşımını sildi.

Wright, "Başkan Trump, İran'a karşı askeri operasyonlar sırasında küresel enerjinin istikrarını koruyor. ABD Donanması, petrolün küresel pazarlara akışını sağlamak için bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçirdi" demişti.

ARAKÇİ: PİYASALARI MANİPÜLE EDİYORLAR

Buna karşın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'li yetkilileri piyasayı manipüle etmekle suçladı. Arakçi, "Bu, Amerikalılara dayattıkları enflasyon tsunami­sinden onları kurtaramayacak" dedi. Arakçi, piyasaların tarihin en büyük arz açığıyla karşı karşıya olduğunu ifade ettiği açıklamasında "Bu durum, Arap Petrol Ambargosu, İran İslam Devrimi ve Kuveyt’in işgali krizlerinin toplamından bile daha büyük" dedi.

Arakçi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"ABD’li yetkililer piyasaları manipüle etmek için sahte haberler yayıyor. Bu, Amerikalılara dayattıkları enflasyon tsunami­sinden onları kurtaramayacak.

Piyasalar TARİHİN en büyük arz açığıyla karşı karşıya:

Bu durum, Arap Petrol Ambargosu, İran İslam Devrimi ve Kuveyt’in işgali krizlerinin toplamından bile daha büyük."

TRUMP'TAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesi halinde bunların "derhal kaldırılmasını" istediklerini bildirdi. TruthSocial'dan açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İran Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirdiyse — ki bunu yaptıklarına dair elimizde bir rapor yok — bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz!

Herhangi bir nedenle mayın yerleştirildiyse ve hemen kaldırılmazsa, İran’a yönelik askerî sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacaktır.

Öte yandan, eğer yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış çok büyük bir adım olacaktır.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nı mayınlamaya çalışan herhangi bir tekne veya gemiyi kalıcı olarak etkisiz hale getirmek için, uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullanılan aynı teknoloji ve füze kabiliyetlerini kullanıyoruz.

Bu tür girişimlerde bulunanlar hızlı ve sert şekilde karşılık göreceklerdir."

TRUMP'TAN İKİNCİ PAYLAŞIM: 10 MAYIN GEMİSİNİ İMHA ETTİK

Trump daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Son birkaç saat içinde mayın döşemek için kullanılan 10 adet hareketsiz tekne ve/veya gemiyi vurduğumuzu ve tamamen imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Devamı da gelecek!" dedi.