ABD, İsrail yapımı 3 "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryası almayı planlıyor
Kaynak: AA
ABD'nin İsrail yapımı 3 "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryası almayı planladığı bildirildi.
ABD hükümetinin İhale Yönetim Sistemi'nin (SAM) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Deniz Piyadelerinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryası edinimine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Açıklamada, Deniz Piyadelerinin İsrail yapımı 3 "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryası tedarik etmeyi planladığı kaydedildi.
ABD Donanmasının bu kapsamda, 44 roket fırlatıcıyla havan toplarını imha etmek için geliştirilmiş yaklaşık 1840 Tamir füzesi edineceği belirtildi.
Söz konusu satın almanın maliyetine dair bilgi paylaşılmazken kamuya açık rakamlara göre yalnızca Tamir füzeleri 200 milyon doları bulabilecek.