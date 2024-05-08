ABD: “İsrail’e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkıyatını durdurduk”

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, “İsrail’e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkıyatını durdurduk” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, ABD İsrail’e mühimmat sevkıyatını durdurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"En başından bu yana İsrail'in savaş alanındaki sivilleri hesaba katmadan ve korumadan Refah'a büyük bir saldırı başlatmaması gerektiği konusunda çok nettik. Ve yine durumu değerlendirirken, yüksek faydalı yük mühimmatlarının sevkıyatını durdurduk. Bu sevkiyatla ilgili olarak nasıl ilerleyeceğimize dair nihai bir karar vermedik."