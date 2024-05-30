ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’den, İmamoğlu’na ziyaret

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Konsolosluktan yapılan açıklamada, “ABD’nin Diplomatik Temsilciliği, burada, Avrupa’nın en büyük şehrinde Türkiye ile köklü iş birliğimizi geliştirmeye kararlıdır” ifadelerine yer verildi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ziyaret etti.

Görüşmenin ardından konsolosluğun sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada iş birliği mesajı verildi.

Konsolosluktan yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

''Eadeh, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek muhtemel işbirliği alanlarını ele aldı. ABD’nin Diplomatik Temsilciliği, burada, Avrupa’nın en büyük şehrinde Türkiye ile köklü iş birliğimizi geliştirmeye kararlıdır.''

#BKEadeh, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek muhtemel iş birliği alanlarını ele aldı. ABD'nin 🇹🇷 Diplomatik Temsilciliği, burada, Avrupa'nın en büyük şehrinde Türkiye ile köklü iş birliğimizi geliştirmeye kararlıdır. @ekrem_imamoglu… pic.twitter.com/Orn4AOW6PA — ABDIstanbul (@ABDIstanbul) May 30, 2024

İmamoğlu'nun uluslararası sosyal medya hesabından İngilizce yapılan paylaşımda ise "Bugün ABD Başkonsolosu Julie Eadeh'i Beyaz Köşk'te karşıladım. Karşılıklı çıkarlara dayalı olarak ikili ilişkilerimizi ilerletmeye kararlıyız. Megakentin temsilcisi sıfatıyla, ABD'deki megakentlerle daha güçlü bağlar kurmaya olan yoğun ilgimizin altını çizdim" ifadelerine yer verildi.