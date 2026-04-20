ABD, Karayipler'de bir tekne daha vurdu: 3 ölü
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini ve 3 kişinin öldüğünü açıkladı. ABD’nin son dönemde benzer operasyonları artırması, “yargısız infaz” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
SOUTHCOM, sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Karayipler'de uyuşturucu taşıyan bir teknenin vurulduğu ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
İstihbarat bulgularının, teknelerde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, olay anına ilişkin görüntülere de yer verildi.
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.
On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn— U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026