ABD, Karayipler’de bir tekneyi daha vurdu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğünü belirten Hegseth, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını savunduğu teknenin uluslararası sularda vurulduğunu açıkladı.

Saldırıda hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini belirten Hegseth, "uyuşturucu teröristlerine yönelik gemi saldırılarının durana kadar devam edeceğini” söyledi. Hegseth, "Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız uyuşturucu kaçakçılığına son verin" ifadelerini kullandı.

‘REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DAHİL OPERASYONLARA HAZIR’

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle “Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele” gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.