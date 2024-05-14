ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait iki insansız hava aracının düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

CENTCOM, X sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı.

İnsansız hava aracının yerel saatle 15.41'de düşürüldüğü belirtilen açıklamada, ayrıca 17.51-18.02 saatlerinde Yemen'deki Husiler tarafından atılan bir gemisavar balistik füzenin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu faaliyetlere ek olarak bir insansız hava aracının daha etkisiz hale getirildiğini belirtti.