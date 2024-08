ABD kolluyor, İsrail vuruyor

Ortadoğu’yu ateş topuna çeviren İsrail, Hamas lideri Haniye'den sonra şimdi de örgütün askeri kanadı Kassam Tugayları'nın lideri Deif'i öldürdüğünü açıkladı. Lübnan ve İran'daki saldırılar sonrası konuşan Netanyahu, ‘Düşmanlarımıza ağır darbe indirdik’ dedi. İran ve Hamas intikam yeminleri etti. Bölge diken üstünde.

Dış Haberler

İsrail’in artan saldırıları nedeniyle Ortadoğu diken üstünde. ABD ve Batılı emperyalistlerin desteğini arkasına alan Tel Aviv’in son 24 saat içerisinde İran, Lübnan ve Suriye’de Hizbullah ile Hamas liderlerini hedef alması nedeniyle bölgede eller tetikte.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da, Lübnan Hizbullahı’nın iki numaralı ismi Fuad Şükr’ün Beyrut’ta 12 saat arayla öldürülmesinin yankıları sürerken örgütün askeri kanadı Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in de öldürüldüğü açıklandı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, "Teyit edebiliriz: Muhammed Deif öldürüldü" ifadeleri kullanıldı. Deif'in 13 Temmuz’da Gazze’de Han Yunus kentinde öldürüldüğü duyuruldu. Deif'in ölümü ile düne kadar net bir bilgi bulunmuyordu.

Kassam lideri Deif de öldürüldü.

7 EKİM’İN SORUMLUSUYDU

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Deif'in öldürülmesini Hamas'ın yok edilmesine doğru büyük bir adım olarak yorumladı.

Kassam Tugayları'nı 20 yılı aşkın bir süredir yöneten ve hakkında çok az bilgi olan 58 yaşındaki Deif, 7 Ekim'de İsrail'e yapılan saldırının mimarındandı.

Peş peşe düzenlenen saldırılar bölgede tansiyonu hiç olmadığı kadar yükseltirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ve Hizbullah üst düzey liderlerinin öldürülmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada tehditler savurmaya devam etti. “Her türlü senaryoya hazırlıklıyız ve herhangi bir tehdit karşısında birlik ve kararlılıkla duracağız" diyen Netanyahu, ülkesinin son günlerde “tüm düşmanlar”ına ağır darbe indirdiğini ileri sürdü. Kabine toplantısının ardından konuşan Netanyahu, "İsrail, nereden olursa olsun herhangi bir saldırının bedelini ağır ödetecek" sözleriyle tehdit savurdu.

KONSEY TOPLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Haniye suikastı sonrası, İran'ın talebi üzerine olağanüstü toplandı. İran'ın BM Büyükelçisi Amir Saeid Iravani, Haniye'nin öldürülmesinin "iğrenç bir suç" olduğunu söyledi. Iravani, saldırının ABD'nin onayı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini savundu. İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ise İran'ın ülkesini ve Yahudileri yok etmek istediğini söyledi, uluslararası toplumdan kendilerine destek vermesini istedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Haniye ve Şükrü'nün öldürülmeleriyle bölgede gerginliğin tehlikeli şekilde arttığına dikkat çekti.

SİNSİ SAVAŞ PLANLARI

Euronews Türkçe'ye konuşan Filistin Yasama Konseyi üyesi Mustafa Barguti, Tahran ve Beyrut’taki suikastları İsrail'in bütün bölgeyi savaşa sürükleme çabası olarak nitelendirdi. Barguti, ABD ve İran'ı karşılıklı savaşa sürüklemenin faşist bir hükümeti temsil eden Netanyahu'nun bütün hayatı boyunca hayal ettiği bir şey olduğunu ileri sürdü. Barguti, Haniye'ye yapılan suikastin ABD'nin bilgisi olmadan gerçekleşmesinin "imkansız" olduğunun altını çizdi.

The New York Times ise Haniye’nin aylar önce konukevine sokulan bir bombayla öldürüldüğünü duyurdu. Gözlerin çevrildiği Amerikan yönetimi ise suikast ve saldırılarla bir bağlantılarının olmadığını ileri sürdü. Tel Aviv’e her türlü cesareti veren ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moğolistan’da yaptığı açıklamada Ortadoğu'daki "tüm tarafları" gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçırmaya çağırdı.

İNTİKAM YEMİNLERİ EDİLDİ

İsrail tarafından Çarşamba günü sabah saatlerinde güdümlü füze ile öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Tahran Üniversitesi yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi. Dini lider Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldığı törende Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete doğru zaman ve yerde karşılık vermek görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Şükr için düzenlenen cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, Beyrut’a yönelik İsrail saldırısıyla ilgili “Yeni bir aşamaya girdik” dedi. Nasrallah, İsrail’e hitaben “Geçtiğiniz kırmızı çizgilerin farkında değilsiniz” ifadelerini kullandı.