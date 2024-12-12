ABD Kongresi'nde ABD yönetimine Netanyahu eleştirisi

ABD Kongresinde düzenlenen Afganistan konulu oturuma katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden yönetiminin Gazze politikasından dolayı eleştirilere maruz kaldı.

Demokrat Texas temsilcisi Castro, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını kınadıktan ve İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söyledikten sonra İsrail ve ABD yönetimlerine tepkisini ortaya koydu.

ABD'li Kongre üyesi, "Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı İsrail hükümeti tarafından yapılanlar insanlık dışıdır, hatta bunlar savaş suçlarına eşdeğerdir" şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun sivilleri ve sivil alanları hedef aldığına dikkati çeken Castro, Blinken nezdinde Biden yönetimine seslendi ve ateşkes konusunda gerekenlerin yapılmadığını ifade etti.

Castro, Blinken'a hitaben, "Keşke ateşkesi sağlamakta başarılı olsaydınız, ancak başarılı olmadığınızda keşke Ronald Reagan’ın yıllar önce yaptığı gibi (İsrail'e) daha fazla baskı uygulasaydık. Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetine silah sevkiyatını sınırlandırarak baskı uygulasaydık. Çünkü onların yaptıkları insanlık dışıydı ve tüm dünya bunu gördü" diye tepki gösterdi.

ABD'nin Hamas'ı hedef almak ve bu konuda İsrail'i desteklemek için her şeyi yaptığını anlatan Castro, "İnsanlar her iki tarafın da insanlık dışı eylemlerini görüyor. Biz Netanyahu’yu ve Filistinlilere yaptıklarını durdurmak için yeterince çaba göstermedik." yorumunu yaptı.

"GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Castro'nun tepkisine ve Gazze'de ateşkesle ilgili sorusuna yanıt veren Blinken, yönetim olarak Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esirlerin evlerine dönmesi için çok çalıştıklarını savundu.

Blinken, "Gazze'de ateşkes için her gün durmaksızın çalıştık. 7 Ekim’den bu yana bölgeye 12 kez gittim. Ateşkes anlaşmasını sağlamak, esirlerin evlerine dönmesini sağlamak ve Gazze’yi daha iyi bir istikamete koymak için birkaç saat içinde tekrar bölgeye doğru yola çıkıyorum." diye karşılık verdi.

ABD'li bakan, 7 Ekim'den itibaren "bir daha 7 Ekim benzeri saldırıların olmaması", "sürecin daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşmemesi" ve "sivillerin mümkün olduğunca korunması" şeklinde üç hedeflerinin olduğunu ve bu hedefler doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı.