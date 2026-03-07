ABD Kongresi'nden Naftali Bennett'in "Türkiye, yeni İran" sözlerine yanıt: "Türkiye NATO üyesi, herkes uyansın"

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Türkiye’yi "tehdit" olarak nitelendirmesine ABD Kongresi’nden yanıt geldi. Cumhuriyetçi temsilciler Luna ve Greene, Türkiye’nin bir NATO müttefiki olduğunu hatırlatarak Bennett’in "Yeni İran" benzetmesine karşılık verdi.

"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Üyesi Anna Paulina Luna, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "yeni İran olmadığını" vurguladı. Bennett’in Türkiye’yi hedef alan sözlerine yanıt veren Luna, "Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanarak Washington'ın Ankara ile olan ittifakına dikkat çekti.

"HERKES UYANSIN: TÜRKİYE BİR NATO ÜYESİ"

Cumhuriyetçi kanadın önemli isimlerinden Marjorie Taylor Greene de tartışmaya dahil olarak Bennett’e tepki gösterdi. Greene, Türkiye’nin stratejik konumuna ve ittifak içindeki yerine işaret ederek, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 16 Şubat’ta yaptığı konuşmada Türkiye ve Katar’ı doğrudan hedef alarak, Türkiye’nin İsrail için "büyüyen bir tehdit" olduğunu iddia etmişti. Bennett, Ankara’nın bölgesel rolüne ilişkin suçlamalarda bulunmuştu.