ABD, Küba'nın Washington Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Küba'nın Washington Büyükelçiliğine yönelik molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Küba'nın Washington Büyükelçiliğine yapıldığı bildirilen saldırıyı şiddetle kınıyor" ifadesini kullandı.

Diplomatik yerleşkelere yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu belirten Sullivan, soruşturma için Kübalı büyükelçilik yetkilileri ve kolluk kuvvetleri ile temasta olduklarını kaydetti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD yerel saatiyle pazar akşamı, Küba'nın Washington Büyükelçiliğine molotofkokteyli ile "terör saldırısı" düzenlendiğini bildirmişti.