Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

ABD, Küba'nın Washington Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Küba'nın Washington Büyükelçiliğine yönelik molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 26.09.2023 09:45
  • Giriş: 26.09.2023 09:45
  • Güncelleme: 26.09.2023 09:45
Kaynak: AA
ABD, Küba'nın Washington Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı

Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Küba'nın Washington Büyükelçiliğine yapıldığı bildirilen saldırıyı şiddetle kınıyor" ifadesini kullandı.

Diplomatik yerleşkelere yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu belirten Sullivan, soruşturma için Kübalı büyükelçilik yetkilileri ve kolluk kuvvetleri ile temasta olduklarını kaydetti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD yerel saatiyle pazar akşamı, Küba'nın Washington Büyükelçiliğine molotofkokteyli ile "terör saldırısı" düzenlendiğini bildirmişti.

BirGün'e Abone Ol