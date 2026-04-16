ABD, Küba'ya askeri saldırı hazırlığını hızlandırdı!

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Küba'ya yönelik olası askeri saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını artırdığı iddia edildi.

USA TODAY gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) öncülüğünde Küba'ya yönelik olası bir saldırı için askeri planlamalar hız kazandı.

Yetkililer, söz konusu direktiflerin, ABD ile Küba arasında son dönemde artan gerilimin bir yansıması olduğunu savunarak, bu gerilimin Trump yönetiminin ocakta Küba'ya petrol sevkiyatlarını kısıtlamasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Pentagon'dan USA TODAY'e yapılan açıklamada ise farklı senaryolara yönelik planlamaların rutin olduğu ifade edilerek, Trump'ın talimatları doğrultusunda harekete geçmeye hazır olunduğu kaydedildi.

KÜBA'DAN "KENDİMİZİ SAVUNURUZ" VURGUSU

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz" demişti.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Anayansi Rodriguez Camejo, ülkesinin ABD ile saygı çerçevesinde diyalog kurmaya her zaman istekli olduğunu ancak siyasi sistemlerinin müzakere konusu olmayacağını vurgulamıştı.