ABD, Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkaracak

ABD yönetimi, 2021'de Donald Trump yönetiminin son haftasında "teröre destek veren ülkeler" listesine eklediği Küba'yı bu listeden çıkarma kararı aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kongreye gönderilen resmi bildirime göre Küba'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılacağı belirtildi.

Buna göre Küba, 2021'de hapsedilen "siyasi tutukluların" serbest bırakılması karşılığında söz konusu listeden çıkarılacak.

Konuyla ilgili düzenlenen basın brifinginde süreci değerlendiren üst düzey bir ABD'li yetkili, Küba'nın teröre destek verdiğine ilişkin kayda değer bulguların olmadığını, ayrıca bu ülkenin Kolombiya'daki barış görüşmelerine çok olumlu katkılar yaptığını belirtti.

ABD yönetiminin söz konusu bildirimini inceleme yetkisi olan Kongrenin bu kararı bloke edecek bir adım atmasının beklenmediği kaydedildi.

Küba'nın söz konusu listeden resmen çıkarılmasının ardından listede Kuzey Kore, İran ve Suriye kalacak.

550'DEN FAZLA KİŞİ SERBEST BIRAKILACAK

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, yaptığı açıklamada, hükümetinin Vatikan ile yaptığı görüşmelerin ardından 553 mahkumu serbest bırakacağını söyledi.

Duyuru, Joe Biden hükümetinin Küba'yı Kuzey Kore, İran ve Suriye gibi ülkelerle birlikte yer aldığı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkaracağını açıklamasından birkaç saat sonra geldi.

Como es práctica habitual en nuestro ordenamiento legal, tomamos la decisión unilateral y soberana de otorgar la libertad a 553 personas sancionadas por delitos diversos.https://t.co/N8SaUymRi1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 14, 2025

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı. Daha sonra göreve gelen Trump yönetimi, 2021 ocak ayında görev süresinin son haftasında Küba'yı yeniden bu listeye eklemişti.