ABD, Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli 2 petrol tankerine el koydu

ABD Avrupa Komutanlığı, Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

Almanya'da bulunan EUCOM, olaya ilişkin X'ten açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde, ABD yaptırımlarının ihlal edilmesi gerekçesiyle Rusya tescilli "M/V Bella 1" adlı gemiye el konulduğu duyuruldu.

Petrol tankerinin ABD Sahil Güvenlik’e ait USCGC Munro tarafından takip edildiği kaydedilen açıklamada, bunun ardından ABD federal mahkemesinin çıkardığı yakalama emrine dayanılarak tankere Kuzey Atlantik'te el konulduğu belirtildi.

ABD İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, uluslararası sularda iki petrol tankerine yönelik art arda operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Noem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, biri Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde diğeri Karayipler bölgesinde iki petrol tanker gemisine el konulduğunu duyurdu.

Gemilere el konulma anlarının videolarını da paylaşan Noem, "Bugün şafak öncesi düzenlenen iki operasyonda, Sahil Güvenlik, iki 'hayalet filo' tanker gemisine yönelik titizlikle koordine edilmiş art arda operasyonlar gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.

Noem, uluslararası sularda el konulduğunu belirttiği iki geminin de "ya son olarak Venezuela'da demirlediği ya da oraya doğru yola çıkmış olduğunu" öne sürdü.

Gemilerin isimlerini "Motor Tanker Bella I" ve "Motor Tanker Sophia" olarak açıklayan Noem, ilk geminin, "haftalarca kaçmaya çalıştığını, takip sırasında bayrağını ve gövdesindeki ismi değiştirdiğini" iddia etti.

Noem, açıklamasının devamında, "Dünyanın suçluları uyarıldı. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Amerikan halkını koruma ve uyuşturucu terörizminin finansmanını nerede bulursak bulalım, kesintisiz olarak engelleme misyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BELLA 1" TANKERİ HAKKINDA

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliği'nin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD medyasında bugün yer alan haberlerde, ABD'nin Venezuela istikametinde ilerleyen ancak geçen ay ABD Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçmak için rota değiştiren ve tescilini Rusya olarak gösteren petrol tankerine müdahalede bulunma planları yaptığı ileri sürülmüştü.

RUSYA DONANMA GÖNDERME KARARI ALMIŞTI

Rusya'nın, Kuzey Atlantik’te ABD güçleri tarafından takip edilen petrol tankerine denizaltı ve gemi gönderdiği açıklanmıştı.

ABD’li iki yetkili, BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News'e, Rusya'nın tankere eşlik etmek üzere bir denizaltı ve diğer donanma gemilerini gönderdiğini doğrulamıştı.

Rusya, geminin etrafındaki durumu “endişeyle izlediğini” aktarmıştı.