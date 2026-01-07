ABD, Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli petrol tankerine el koydu

ABD Avrupa Komutanlığı, Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

Almanya'da bulunan EUCOM, olaya ilişkin X'ten açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde, ABD yaptırımlarının ihlal edilmesi gerekçesiyle Rusya tescilli "M/V Bella 1" adlı gemiye el konulduğu duyuruldu.

Petrol tankerinin ABD Sahil Güvenlik’e ait USCGC Munro tarafından takip edildiği kaydedilen açıklamada, bunun ardından ABD federal mahkemesinin çıkardığı yakalama emrine dayanılarak tankere Kuzey Atlantik'te el konulduğu belirtildi.

"BELLA 1" TANKERİ HAKKINDA

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliği'nin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD medyasında bugün yer alan haberlerde, ABD'nin Venezuela istikametinde ilerleyen ancak geçen ay ABD Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçmak için rota değiştiren ve tescilini Rusya olarak gösteren petrol tankerine müdahalede bulunma planları yaptığı ileri sürülmüştü.

RUSYA DONANMA GÖNDERME KARARI ALMIŞTI

Rusya'nın, Kuzey Atlantik’te ABD güçleri tarafından takip edilen petrol tankerine denizaltı ve gemi gönderdiği açıklanmıştı.

ABD’li iki yetkili, BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News'e, Rusya'nın tankere eşlik etmek üzere bir denizaltı ve diğer donanma gemilerini gönderdiğini doğrulamıştı.

Rusya, geminin etrafındaki durumu “endişeyle izlediğini” aktarmıştı.