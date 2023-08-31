ABD: “Kuzey Kore ve Rusya silah müzakereleri yürütüyor"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Kuzey Kore ve Rusya’nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü söyledi.

ABD, Kuzey Kore ve Rusya hakkında önemli iddialarda bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki silah müzakerelerinin aktif olarak ilerlediğine ilişkin bugün paylaşabileceğimiz yeni bilgilere sahibiz" dedi.

Kirby, "Bu müzakerelerin ardından üst düzey görüşmeler önümüzdeki aylarda devam edebilir. Potansiyel anlaşmalarla Rusya, Kuzey Kore’den Ukrayna’da kullanmayı planladığı önemli miktarlar ve çeşitli türlerde mühimmat alabilir" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore’nin daha önce Rusya’ya silah satmayacağını açıkladığını hatırlatan Kirby, "Ancak Kuzey Kore’nin Rusya’nın Ukrayna’daki askeri kuvvetlerine destek sağlamayı değerlendirmeye devam etmesinden endişe duyuyoruz" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun geçtiğimiz ay Kuzey Kore’ye yaptığı ziyaretin amacının "Pyongyang’ı Rusya’ya topçu mühimmatı satmaya ikna etmek" olduğunu söyleyen Kirby, "Elimizdeki bilgiler Şoygu’nun ziyaretinin ardından başka bir grup Rus yetkilinin Kuzey Kore ile Rusya arasındaki olası silah anlaşmalarına ilişkin müzakereleri takip etmek için Pyongyang’a gittiğini gösteriyor" diye konuştu. Ayrıca Kuzey Kore’nin Rusya savunma sanayiine hammadde sağlamaya çalışabileceğini belirten Kirby, ihracat kontrolleri ve yaptırımların Rusya’nın bu tür hammaddelere ve temel bileşenlere sahip olma yeteneğini ortadan kaldırmayı hedeflediğini hatırlattı. Kirby, Rusya’nın Ukrayna’da kullanmak üzere Kuzey Kore dahil herhangi bir devletten askeri teçhizat tedarik etme girişimlerini takip etmeye ve önlem almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre de düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore ile Rusya arasındaki herhangi bir silah anlaşmasının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geleceğini vurguladı.

"Kuzey Kore’yi Rusya ile silah müzakerelerini durdurmaya çağırıyoruz" diyen Pierre, silah müzakerelerine dahil olan kişi ve kuruluşları tespit edip yaptırım uygulamak için harekete geçeceklerini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı’nın sona erişinin kutlandığı "Zafer Günü" vesilesiyle geçtiğimiz ay Kuzey Kore’ye gitmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından kabul edilen Şoygu’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gönderdiği el yazması bir mektubu Kim’e ilettiği açıklanmıştı. Öte yandan, Kim ve Şoygu’nun milli savunma ve güvenlik alanındaki ikili meseleler ve bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu ve fikir birliğine vardığı ifade edilmişti. Kim - Şoygu görüşmesinin iki ülke arasındaki ulusal savunma ve güvenlik alanındaki "stratejik ve taktik işbirliğinin" daha da derinleştirilmesi için önemli bir fırsat olduğu kaydedilmişti.