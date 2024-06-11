ABD'li 4 öğretim üyesi, Çin'de bıçaklı saldırıya uğradı: Sosyal medya paylaşımları sansürlendi

ABD'nin Cornell Üniversitesi'nden Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletindeki Beyşan Parkı'nı ziyaret eden 4 öğretim görevlisi bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çin makamları henüz açıklama yapmazken olaya ilişkin sosyal medya paylaşımları sansürlendi. Cornell Üniversitesi saldırıyı doğrularken, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, olaydan haberdar olduklarını ve yakından izlediklerini söyledi.

Dünya 11.06.2024 10:20 Giriş: 11.06.2024 10:20

Güncelleme: 11.06.2024 10:29 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv