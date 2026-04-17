ABD'li Bakan Hegseth’ten Tarantino göndermesi: Film repliği ''ayet'' sanıldı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında İncil’den bir ayeti yanlış aktararak Pulp Fiction filminden bir repliği kullanmasıyla gündeme geldi.

T24'te yer alan habere göre Hegseth, İran’da mahsur kaldığı belirtilen bir ABD savaş pilotuna yönelik yürütülen arama-kurtarma operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, dinleyicilere dua çağrısı yaptı.

Konuşmasında, “Öfkemi üzerinize saldığımda çağrı kodumun Sandy 1 olduğunu bileceksiniz” ifadelerini kullanan Hegseth’in bu sözleri, kısa sürede dikkat çekti.

Söz konusu ifadelerin, Ezekiel 25:17 ayetinin orijinal metniyle örtüşmediği, aksine Quentin Tarantino tarafından sinemaya uyarlanan versiyondan alındığı belirtildi.

Ayetin İncil’deki gerçek hali “onlara büyük bir öfke ve şiddetli azarlamalarla intikam alacağım” şeklinde yer alırken, filmde bu metin değiştirilerek daha dramatik bir hale getiriliyor ve Samuel L. Jackson tarafından canlandırılan karakter tarafından kullanılıyor.

Hegseth ise konuşmasında söz konusu ifadenin, ABD Hava Kuvvetleri’nin muharebe arama-kurtarma (CSAR) görevlerinden biri olan “Sandy One” ile ilişkilendirildiğini belirtti.

“CSAR 25:17” olarak adlandırıldığını ifade eden Hegseth, bunun Ezekiel 25:17 ayetine bir gönderme olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

“HER AN BÜYÜK ÇAPLI ÇATIŞMALARA HAZIRIZ”

Öte yandan ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Washington yönetiminden askeri hazırlıklara ilişkin açıklamalar da geldi. ABD’li üst düzey askeri yetkililer, bölgede konuşlu birliklerin kısa sürede yeniden geniş çaplı operasyonlara başlayabilecek durumda olduğunu bildirdi. ABD Genelkurmay yetkililerinden General Dan Caine, kuvvetlerin “her an büyük çaplı çatışmalara hazır” olduğunu söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada ise Hürmüz Boğazı’nda uygulanan abluka kapsamında İran bayraklı bir kargo gemisinin ABD savaş gemileri tarafından geri dönmeye zorlandığı bildirildi. Açıklamaya göre söz konusu gemi, ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance ile karşılaşmasının ardından rotasını değiştirerek İran’ın Bandar Abbas limanına yöneldi.

CENTCOM yetkilileri, ablukanın başladığı tarihten bu yana İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilerin geçişine izin verilmediğini belirtti. Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki hareketliliğin ciddi şekilde kısıtlandığı ifade edildi.

Bölgede diplomatik temasların da sürdüğü kaydedildi. Taraflar arasında ateşkesin kırılganlığını koruduğu, yeni müzakere süreçlerinin planlandığı bildirildi. ABD’nin bölgeye ilave askeri sevkiyat yaptığı, uçak gemileri ve amfibi birliklerle askeri varlığını güçlendirdiği aktarıldı.