ABD'li bankadan 2024 ve 2025 sonu için dolar/TL tahmini

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Morgan Stanley, yayımladığı raporda, “Görüşümüze göre, Türkiye'de TCMB'nin enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam etmesi TL’yi destekliyor” ifadelerini kullandı.

Raporda, 2024 sonu dolar/TL için 36 tahminlerine göre daha güçlü gelebileceği belirtilirken, 2025 sonu için dolar/TL tahmini 43 seviyesinde korundu.

12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 27 olduğunu belirten banka, 24 aylık vadeli enflasyon beklentilerini ise yıllık yüzde 18 seviyesinde tuttu.