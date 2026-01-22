ABD'li bankadan altın için yeni tahmin

Goldman Sachs, özel yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen talebin artması nedeniyle altın tahminini yükseltti.

Fed’in faiz indirimlerine yönelmesiyle birlikte borsa yatırım fonlarındaki (ETF) altın varlıklarının da artacağı öngörüldü.

Banka, 2026 sonu için altın fiyat tahminini ons başına 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara yükseltti.

Raporda ayrıca gelişen ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejilerini sürdürmesiyle 2026’da merkez bankalarının ortalama 60 ton altın alımı yapmasının beklendiği ifade edildi.

Banka, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026’da politika faizini toplam 50 baz puan düşürmesinin muhtemel olduğunu, bunun da Batı merkezli altın ETF’lerine olan ilgiyi artırabileceğini tahmin etti.