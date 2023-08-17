ABD'li boksör, Putin tişörtüyle rakibinin karşısına çıktı

Dünya Boks Konseyi (WBC) eski dünya şampiyonu Amerikalı boksör Kevin "Kingpin" Johnson (46), Mark Petrovsky ile dövüş öncesinde tartıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin portresinin olduğu Rus bayrağı renklerindeki tişörtle çıktı.

Johnson ve Petrovsky, 18 Ağustos'ta Moskova'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek. Kevin “Kingpin” Johnson, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin’e büyük saygı duyduğunu belirtmiş, ismini Kevin Vladimirovich olarak da değiştirmişti.