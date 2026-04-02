ABD'li Cumhuriyetçi senatör: NATO’dan çekilme fikrine güçlü destek yok

ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçilerin kıdemli isimlerinden John Thune, Donald Trump ve kendisine yakın isimler tarafından ifade edilen 'NATO'dan çekilme fikrinin' Senato'da güçlü bir karşılık bulmadığını söyledi.

Senato Çoğunluk Lideri Thune, gazetecilere yaptığı açıklamada, “NATO’nun İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin çok kritik ve son derece başarılı bir ittifakı olduğunu düşünen çok sayıda insan var. Bugünün dünyasında müttefiklere ihtiyaç duyarsınız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarıyla yaptığı görüşmelerde, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına katkı sağlamaması halinde ABD’nin NATO’dan çekilme olasılığını gündeme getirdiği belirtiliyor.

Beyaz Saray yetkilileri ABD’nin İran savaşı sonrasında NATO’dan çekilebileceğine dair mesajlar vermişti.