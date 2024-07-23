ABD'li dev bankadan Türk bankaları için uyarı: "Daha da kötüleşebilir"

ABD'li dev banka JPMorgan, Türk bankalarındaki temel eğilimler ve yeniden düzenlemelerin maliyetinin, banka bilançolarını ve kâr/zararlarını etkilemeye devam etmesinin 2024 ikinci çeyrekte daha da kötüleşme olarak yansımasının muhtemel olduğuna dikkat çekti.

ABD merkezli yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JPMorgan, Türk bankaları için uyarıda bulundu.

Banka, yayımladığı "Türk Bankaları 2024 İkinci Çeyrek Gözden Geçirmesi: Çekirdek eğilimler daha da kötüleşecek, ancak ikinci çeyrek muhtemelen dip noktayı işaret ediyor" başlıklı raporunda yaptığı değerlendirmelerde, Türk bankalarındaki temel eğilimler ve yeniden düzenlemelerin maliyetinin, banka bilançolarını ve kâr/zararlarını etkilemeye devam etmesinin yılın ikinci çeyreğinde kötüleşmeye neden olabileceğini bildirdi.

Değerlendirmede, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bankaların 2024 ikinci çeyrekte yıllık ortalama yaklaşık yüzde 35 enflasyona karşılık özellikle yoğun net faiz marjı (NIM) baskıları nedeniyle yüzde 20 Maddi Özkaynak Getirisi (ROTE) sağladığını görüyoruz. Bununla birlikte, bu çeyreğin muhtemelen dip noktayı işaret ettiğini, NIM'lerin 2024 üçüncü çeyrekten itibaren genişleyeceğini ve yılsonuna doğru ROTE'lerde bir toparlanmaya yol açacağını düşünüyoruz.

Garanti BBVA, benzerlerine kıyasla gözle görülür şekilde daha yüksek marjların keyfini çıkararak yüzde 29 ROTE ile olumlu bir şekilde öne çıkıyor. Sektör düzeyinde, yakın vadeli kazanç baskıları konusunda daha az endişeliyiz ve bunları orta vadeli toparlanma yolculuğunun bir parçası olarak görüyoruz.

Bununla birlikte, güçlü yıl sonu performansının ardından (TL'de yüzde 82 ve dolarda yüzde 64 artış), Aralık-25 hedef fiyatlarımızı sınırlı yukarı yönlü görüyoruz. Buradan daha fazla yeniden fiyatlandırmanın görünür dezenflasyon ve gerçekleşmesi birkaç çeyrek daha sürecek olan orta vadeli ROTE'lerde daha iyi görünürlük ile geleceğini düşünüyoruz."

BANKALARIN GETİRİ BEKLENTİLERİ

JPMorgan raporunda, 2024 ikinci çeyrekte en yüksek ROTE, yüzde 28,9 ile Garanti Bankası'nda, yüzde 19,6 ile Akbank ve yüzde 15,6 ile Vakıfbank’ta görüldü. İş Bankası'nda oran yüzde 14,8, Yapı Kredi Bankası’nda yüzde 14,6 ve Halkbank'ta da yüzde 8,8 olarak belirtildi.

JPMorgan, Garanti Bankası'nın ikinci çeyrekte hissedarlara dağıtılabilir net karının 18,91 milyar, Akbank'ın 10,48 milyar, İş Bankası'nın 10,12 milyar, YKB'nin 6,66 milyar, Halkbank'ın 2,94 milyar ve Vakıfbank'ın 7,28 milyar TL olmasını bekliyor.

Kaynak: ekonomim.com