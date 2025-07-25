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ABD'li dev firmadan işçi kıyımı planı

ABD'li çip firması Intel, yıl sonuna kadar çalışan sayısını yüzde 22 azaltarak 75.000'e düşürmeyi planlıyor. Zayıflayan çip talebi ve kâr uyarısı sonrası hisseler sert düştü.

Ekonomi
  • 25.07.2025 12:39
  • Giriş: 25.07.2025 12:39
  • Güncelleme: 25.07.2025 12:47
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'li dev firmadan işçi kıyımı planı
Foto: Depophotos

Dünyanın en büyük yarı iletken (semiconductor) ve çip üreticileri firmalarından biri olan ABD merkezli Intel, yıl sonuna kadar çalışan sayısını yüzde 22 azaltarak 75.000'e düşürmeyi planlıyor.

ÇİP TALEBİ AZALDI

Analistler, teknoloji devinin sert rekabet ve zayıflayan çip talebi karşısında kârlılığı korumakta zorlandığını vurgularken, açıklanan işçi kıyımı hamlesi piyasalarda tedirginlik yarattı.

HİSSELER SERT DÜŞTÜ

Intel'in hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek için Wall Street beklentilerinin altında kalan finansal öngörü açıklaması ve personel azaltma planını duyurmasının ardından Frankfurt Borsası’nda yüzde 5.8 değer kaybetti. Hisseler, perşembe günü ABD piyasalarında da yüzde 3.66 düşüşle 22.63 dolardan kapanmıştı.

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