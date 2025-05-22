ABD'li dev şirket 1500 çalışanının işine son verecek

ABD’li perakende devi Walmart, yaklaşık 1.500 çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, işten çıkarmalar Walmart’ın küresel teknoloji operasyonlarını, ABD’deki e-ticaret sipariş karşılama merkezlerini ve şirketin reklam birimi Walmart Connect’i kapsayacak.

2.1 MİLYON ÇALIŞANI BULUNUYOR

Yaklaşık 1,6 milyon çalışanıyla ABD’nin en büyük şirketleri arasında olan Walmart’ın dünya genelinde toplam 2,1 milyon çalışanı bulunuyor. Aynı zamanda ülkenin en büyük ithalatçılarından biri olan şirket, ithalatının yaklaşık yüzde 60’ını Çin’den gerçekleştiriyor. Bu ürünlerin başında giyim, elektronik ve oyuncaklar geliyor.

TARİFE KRİZİ GEREKÇESİYLE YENİ ADIMLAR

Walmart, Şubat ayında da Kuzey Carolina’daki ofisini kapatmış ve çalışanlarını Kaliforniya ile Arkansas’taki merkezlere yönlendirmişti. Geçtiğimiz hafta ise şirket, Başkan Donald Trump’ın ticaret savaşı politikalarının tedarik zincirine zarar verdiğini belirterek bazı ürünlerde fiyat artışına gideceğini açıklamıştı.