ABD'li havayolu şirketi New York-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli havayolu şirketi Delta Havayolları, New York’ta bulunan John F Kennedy havaalanı ile Tel Aviv arasındaki tüm uçuşlarını 31 Mart 2025’e kadar ertelediğini duyurdu.

Reuters’ın aktardığına göre Delta Havayolları ile Virgin Atlantic şirketleri Tel Aviv’e uçuşları Mart sonuna kadar erteledi.

31 Mart 2025 tarihinden önce Tel Aviv'e ya da Tel Aviv'den bilet satın alan tüm yolcular için iade işlemleri uygulayacak.

Konuya ilişkin Delta Havayolları tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararın güvenlik amacıyla alındığı belirtildi.

Delta Havayolları'nın açıklamasında “Delta, gelişen güvenlik ortamını sürekli olarak izlemekte ve operasyonlarımızı güvenlik rehberliği ve istihbarat raporlarına dayanarak değerlendirmektedir ve gerektiğinde güncellemeleri bildirecektir” denildi.

UÇUŞLAR AĞUSTOS'TA DA ASKIYA ALINMIŞTI

Hava yolu şirketi, "bölgede devam eden çatışmalar" nedeniyle 2024 yılının Ağustos ayında da New York-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığını ve yeni bilet satışını durdurduğunu açıklamıştı.

O tarihte İsrail'in Kanal 12 televizyonu, çok sayıda hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle yaklaşık 150 bin İsraillinin ülke dışında mahsur kaldığını öne sürmüştü.