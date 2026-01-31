ABD'li iki senatörün hazırladığı 'Kürtleri Koruma' yasa tasarısı Kongre'ye sunuldu

ABD’de Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ve demokrat senatör Richard Blumenthal, Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Suriye hükümetinin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelere saldırmasına tepki olarak “Kürtleri Koruma Yasası” (Save the Kurds Act) başlıklı bir yasa tasarısını Kongre’ye sundu. Tasarı, Suriye yönetimiyle bağlantılı kişi ve kurumlara, ayrıca bu yapıya askeri ya da mali destek sağlayan yabancı aktörlere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

İki senatörün ofisinden yapılan ortak açıklamada, SDG'nin, ABD'nin de desteğiyle IŞİD ile mücadelede kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Esad hükümetinin devrilmesinin ardından göreve gelen yeni Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın, ülkeyi birleştirme gerekçesiyle Kürtlerin öncülüğündeki SDG’ye karşı askeri operasyon başlattı" dendi.

Açıklamada ayrıca SDG'nin kontrolündeki bölgelerde IŞİD mensuplarının tutulduğu hapishanelerin yer aldığı ve yaklaşık 1000 ABD askerinin bu bölgelerde görev yaptığı hatırlatıldı.

GRAHAM: KÜRTLERE SALDIRANLAR AĞIR BİR HATA YAPAR

Senatör Lindsey Graham, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Suriye ve bölgedeki Kürtleri koruma fikrinin Kongre’de güçlü bir iki partili destek gördüğünü söyledi. Graham, "Kürtlere yönelik saldırıların sonuçsuz kalacağını düşünen ülke ve gruplar fena halde yanılıyorlar” dedi.

TASARIDA NELER ÖNGÖRÜLÜYOR?

Kürtleri Koruma Yasası kapsamında, Suriye hükümet yetkilileriyle birlikte bu yönetime askeri ya da mali destek sağlayan kişi ve finans kuruluşlarına yaptırım uygulanması öngörülüyor. Tasarı, SDG'nin resmen tanınmasını da içeriyor. Tasarıda yer alan “geri döndürme” (snapback) maddesi ise, geçici Suriye hükümetinin SDG'ye yeniden saldırması durumunda askıya alınan tüm yaptırımların derhal yeniden devreye sokulmasını zorunlu kılıyor.