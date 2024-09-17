ABD'li Intel, Almanya'da çip üretim tesisleri inşaatını erteledi

Intel Üst Yöneticisi (CEO) Pat Gelsinger, çalışanlarına gönderdiği bir notta, Magdeburg'daki 30 milyar euroluk çip fabrikasının inşaatının başlamasının erteleneceğini ve beklenen talebe bağlı olarak inşaatta yaklaşık iki yıllık bir gecikme olacağını belirtti.

Intel 2023'te, yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı konusunda Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 80 milyar avroluk yatırım planının bir parçası olarak, Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde yarı iletken üretim tesisleri için 30 milyar euroluk yatırım yapacağını açıklamıştı.

Intel, Magdeburg'da planladığı üretim tesisi için Alman hükümeti ile 10 milyar euro teşvik için bir niyet mektubu imzalamıştı. AB Komisyonu'nun bu konudaki onayı beklenirken, fabrika için temel atma töreni bu yıl için planlanmıştı.

Almanya'daki yeni tesislerin Avrupa Komisyonu'nun Alman hükümetinin teşvik paketini onaylamasından 4-5 yıl sonra faaliyete geçmesi bekleniyordu.

Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacaktı.

Intel, Magdeburg fabrikasına başlangıçta 17 milyar euro yatırım yapmayı planlıyordu fakat bu miktarın 30 milyar euro ile neredeyse iki katına çıkmıştı.

Şirket, Eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar avroya kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) hedefinin, 2030'a kadar Avrupa'nın küresel çip üretimindeki payını ikiye katlayarak yüzde 20'ye çıkarmak olarak açıklanmıştı.

Şirketleri çekmek için 40 milyar avrodan fazla sübvansiyon sağlanıyor. AB, ABD ve Asya'dan çip tedarikine olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

KOALİSYON ORTAKLARI INTEL TEŞVİKLERİNİ TARTIŞIYOR

Intel'in fabrika inşaatının ertelemesinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu Alman koalisyon hükümetinde, Intel için planlanan milyarlarca avroluk teşvikin şimdi bütçede nasıl kullanılabileceği konusunda tartışma başladı.

2025 bütçesinde öngörülen harcama ve gelir arasındaki 12 milyar avroluk açığı kapatma mücadelesi veren Alman hükümeti, şimdi Intel'e ayrılan milyarlarca avroyu ne yapılacağını tartışıyor.

SCHOLZ'DAN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li şirketin çip sektöründeki mevcut durum nedeniyle yatırımlarını yeniden yönlendirmek için söz konusu ertelemeyi yaptığını belirterek, Intel'in Almanya'nın doğusunda fabrika kurma planına bağlı olduğunu ifade etti.

Intel'in Almanya'daki projeyi iki yıl erteleme kararının şirketin projeye bağlı kalma niyetini de içeren bir karar olduğunu aktaran Scholz, "Son aylarda bir dizi yarı iletken üreticisi Almanya'da önemli yatırım kararları aldı. Toplamda mikroelektronik alanında 30'dan fazla yatırım projesi devam ediyor" dedi.

Scholz, "Yarı iletken endüstrisinin bu çok değişken iş kolunda, Almanya'da zaten yüksek olan kapasitelerin daha da genişlemesini sağlamaya yardımcı olmak için bu fırsatı değerlendirmemiz bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner ise konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Intel için gerekli olmayan tüm fonlar, açık mali sorunları azaltmak için federal bütçede ayrılmalıdır. Başka türlüsü sorumlu bir politika olmaz." ifadelerini kullandı.