ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'in TV şovunun tekrar yayına başlayacağı bildirildi

ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin yorumları nedeniyle askıya alınan TV programının yeniden başlayacağı duyuruldu.

Walt Disney şirketinden yapılan açıklamada, askıya alınan "Jimmy Kimmel Live" isimli şov programının yarından itibaren tekrar yayınlanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Jimmy Kimmel Live" isimli şov programının salı günü yeniden başlayacağı kaydedildi.

KİMMEL'IN PROGRAMININ ASKIYA ALINMASI

Walt Disney'in sahibi olduğu ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Jimmy Kimmel, Charlie Kirk suikastı sonrası "Cumhuriyetçilerin Kirk cinayetinden çıkar sağlamaya çalıştığını" söylemiş ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere cumhuriyetçiler sert tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.